В Киргизии до конца 2027 года заменят все русскоязычные названия сел

Ведомости

Власти Киргизии планируют до конца 2027 г. заменить оставшиеся русскоязычные названия сел. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров на встрече с жителями Алайского района Ошской области.

«Планируем завершить эту работу в следующем году», – сказал он (цитата по ТАСС).

Жапаров также отметил, что выступает против присвоения населенным пунктам имен известных исторических личностей Киргизии.

С 2021 г. в республике уже переименовали более 15 населенных пунктов. Например, село Военно-Антоновка в Чуйской области стало Кожомкулом, а Семеновка в Иссык-Кульской области – Кожояр-Ата.

При этом президент Киргизии в июле 2025 г. подчеркивал важность русского языка для страны. Он напоминал, что язык имеет официальный статус, закрепленный в конституции. По его словам, в Узбекистане и Таджикистане общаться без использования русского языка не получится. Да и при выезде в Европу, США или Китай люди пользуются русскими переводчиками.

В ноябре 2025 г. Россия передала Киргизии 651 000 учебников по русскому языку. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщал, что российские учителя также направляются для работы в школах республики.

