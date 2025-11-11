Россия передает Киргизии 651 000 учебников по русскому языку

5 июля Жапаров подчеркивал, что русский язык необходим Киргизии, и напоминал, что он имеет официальный статус, закрепленный в конституции страны. По его словам, в Узбекистане и Таджикистане без русского языка не обойтись, а в Европе, США и Китае люди пользуются русскими переводчиками.