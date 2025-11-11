Газета
Россия передает Киргизии 651 000 учебников по русскому языку

Россия передает Киргизии 651 000 учебников по русскому языку для школ, обучающих на русском языке. Церемония прошла в Бишкеке в рамках заседания межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«Более 90% учебников уже доставлены в республику и в ближайшее время будут распределены по школам. Мы также направляем наших учителей для работы в киргизских школах», – заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

Учебники предназначены для 1, 2, 5-х и 7-х классов. Программа по их разработке, адаптации и поставке будет продолжена в 2026 г.

2 июля президент России Владимир Путин поблагодарил главу Киргизии Садыра Жапарова за сохранение особого статуса русского языка в республике. Он отметил, что в 43 школах Киргизии уже работают 200 российских преподавателей, а число школ с обучением на русском языке планируется увеличить.

5 июля Жапаров подчеркивал, что русский язык необходим Киргизии, и напоминал, что он имеет официальный статус, закрепленный в конституции страны. По его словам, в Узбекистане и Таджикистане без русского языка не обойтись, а в Европе, США и Китае люди пользуются русскими переводчиками.

