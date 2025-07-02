Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин поблагодарил Жапарова за особый статус русского языка в Киргизии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Киргизии Садыра Жапарова за особый статус русского языка в республике. Об этом глава российского государства заявил в ходе встречи с Жапаровым, которая проходит в Кремле.

По словам лидера России, в 43 школах Кыргызстана работает 200 учителей из России. Также в планах есть увеличение количества школ на русском языке.

«Хотел бы отметить и хотел бы вас поблагодарить за то, что русскому языку придан особый статус в Кыргызстане, это позволяет работать нам более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики тоже», – пояснил Путин.

По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, первый день визита Жапарова в Москву включает беседу в узком составе и расширенную встречу делегаций двух стран.

Предыдущий визит Жапарова в Москву состоялся 9 мая, когда он принял участие в параде на Красной площади, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных