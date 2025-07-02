Путин поблагодарил Жапарова за особый статус русского языка в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Киргизии Садыра Жапарова за особый статус русского языка в республике. Об этом глава российского государства заявил в ходе встречи с Жапаровым, которая проходит в Кремле.
По словам лидера России, в 43 школах Кыргызстана работает 200 учителей из России. Также в планах есть увеличение количества школ на русском языке.
«Хотел бы отметить и хотел бы вас поблагодарить за то, что русскому языку придан особый статус в Кыргызстане, это позволяет работать нам более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики тоже», – пояснил Путин.
По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, первый день визита Жапарова в Москву включает беседу в узком составе и расширенную встречу делегаций двух стран.
Предыдущий визит Жапарова в Москву состоялся 9 мая, когда он принял участие в параде на Красной площади, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.