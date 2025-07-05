Жапаров: Киргизии нужен русский язык

Путин в ходе встречи с Жапаровым в Кремле 2 июля заявил, что в 43 школах Киргизии работают 200 учителей из России. Также в планах есть увеличение количества школ на русском языке. Он поблагодарил Жапарова за особый статус русского в Киргизии, что позволяет «работать нам более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики тоже».