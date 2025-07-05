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Жапаров: Киргизии нужен русский язык

Ведомости

Русский язык не нуждается в Киргизии, но республике он нужен, без него страна «не уедет далеко», заявил президент республики Садыр Жапаров в интервью госагентству «Кабар».

Русский язык, как напомнил Жапаров, согласно конституции страны является официальным, а президент РФ Владимир Путин ранее выразил благодарность за поддержку республикой русского языка.

«Во-первых, русский язык – один из шести мировых языков. Во-вторых, надо помнить, что без русского языка мы не уедем далеко от Киргизии», – сказал президент Киргизии.

Он пояснил, что в Узбекистане и Таджикистане не получится общаться без использования русского языка, а в странах Европы, США и Китае люди пользуются русскими переводчиками. Предложение политиков об изменении статуса русского языка неверно, считает Жапаров.

Путин в ходе встречи с Жапаровым в Кремле 2 июля заявил, что в 43 школах Киргизии работают 200 учителей из России. Также в планах есть увеличение количества школ на русском языке. Он поблагодарил Жапарова за особый статус русского в Киргизии, что позволяет «работать нам более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики тоже».

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