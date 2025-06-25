В Киргизии увеличили обязательный порог вещания на киргизском языке
Парламент Киргизии принял закон о государственном языке. Среди прочего он вводит ограничение, согласно которому не менее 60% вещания на телевидении и радио должно вестись на киргизском языке, сообщило агентство 24.kg.
Поправки вносятся в закон «О телевидении и радиовещании». Нарушение требований законодательства, говорится в публикации, наказывается штрафом в 5000 сомов, для юридических лиц сумма выше – 17 000 сомов.
Кроме того, в республике теперь необходимо знать государственный язык при желании стать госслужащим. Это коснется депутатов, председателя кабинета министров, членов кабмина, судей и прокуроров, а также других сотрудников. Адвокатам и нотариусам владение языком нужно для получения лицензии.
Еще одной поправкой вносится изменение в закон «О внешней миграции». Теперь владение государственным языком на недостаточном уровне может стать причиной для отказа в выдаче вида на жительство. Это также может помешать иностранному гражданину получить статус иммигранта.
25 июня парламент Киргизии запретил на территории страны действие сайтов, содержащих порнографический контент. В случае отказа владельцев таких сайтов их работа может быть приостановлена на срок до двух месяцев с запретом на создание новых ресурсов.