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В Киргизии увеличили обязательный порог вещания на киргизском языке

Ведомости

Парламент Киргизии принял закон о государственном языке. Среди прочего он вводит ограничение, согласно которому не менее 60% вещания на телевидении и радио должно вестись на киргизском языке, сообщило агентство 24.kg.

Поправки вносятся в закон «О телевидении и радиовещании». Нарушение требований законодательства, говорится в публикации, наказывается штрафом в 5000 сомов, для юридических лиц сумма выше – 17 000 сомов.

Кроме того, в республике теперь необходимо знать государственный язык при желании стать госслужащим. Это коснется депутатов, председателя кабинета министров, членов кабмина, судей и прокуроров, а также других сотрудников. Адвокатам и нотариусам владение языком нужно для получения лицензии.

Еще одной поправкой вносится изменение в закон «О внешней миграции». Теперь владение государственным языком на недостаточном уровне может стать причиной для отказа в выдаче вида на жительство. Это также может помешать иностранному гражданину получить статус иммигранта.

25 июня парламент Киргизии запретил на территории страны действие сайтов, содержащих порнографический контент. В случае отказа владельцев таких сайтов их работа может быть приостановлена на срок до двух месяцев с запретом на создание новых ресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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