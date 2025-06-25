В Киргизии увеличили обязательный порог вещания на киргизском языке

Кроме того, в республике теперь необходимо знать государственный язык при желании стать госслужащим. Это коснется депутатов, председателя кабинета министров, членов кабмина, судей и прокуроров, а также других сотрудников. Адвокатам и нотариусам владение языком нужно для получения лицензии.