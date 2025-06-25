Парламент Киргизии запретил доступ к порносайтам на территории страны

В России Госдума на пленарном заседании 24 июня приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий требования о получении видеосервисами прокатных удостоверений от Минкультуры на контент. Отказывать в выдаче или отозвать уже действующее прокатное удостоверение министерство может в случае, если в фильме пропагандируется порнография, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилия и смена пола, а также содержатся материалы, нарушающие законодательство о противодействии экстремизму и терроризму, и т. д. Без получения удостоверения кинотеатры фильм показывать не могут.