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Парламент Киргизии запретил доступ к порносайтам на территории страны

Ведомости

Парламент Киргизии принял закон о запрете сайтов, содержащих порнографический контент, сообщила пресс-служба законодательного органа.

Закон вводит запрет на распространение контента с элементами порнографии в интернет-пространстве на территории республики. Предусмотрена ответственность и для лиц, допустивших распространение такого контента.

Как пишет агентство «Казинформ», доступ к порнографическим сайтам блокируется в течение 24 часов после получения требования. В случае отказа владельцев таких сайтов их работа может быть приостановлена на срок до двух месяцев с запретом на создание новых ресурсов. Доступ восстанавливается после удаления порнографического контента или по решению суда.

Документ был одобрен во втором и третьем чтениях. Президент Киргизии Садыр Жапаров пока не подписал законопроект.

В России Госдума на пленарном заседании 24 июня приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий требования о получении видеосервисами прокатных удостоверений от Минкультуры на контент. Отказывать в выдаче или отозвать уже действующее прокатное удостоверение министерство может в случае, если в фильме пропагандируется порнография, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилия и смена пола, а также содержатся материалы, нарушающие законодательство о противодействии экстремизму и терроризму, и т. д. Без получения удостоверения кинотеатры фильм показывать не могут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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