Парламент Киргизии запретил доступ к порносайтам на территории страны
Парламент Киргизии принял закон о запрете сайтов, содержащих порнографический контент, сообщила пресс-служба законодательного органа.
Закон вводит запрет на распространение контента с элементами порнографии в интернет-пространстве на территории республики. Предусмотрена ответственность и для лиц, допустивших распространение такого контента.
Как пишет агентство «Казинформ», доступ к порнографическим сайтам блокируется в течение 24 часов после получения требования. В случае отказа владельцев таких сайтов их работа может быть приостановлена на срок до двух месяцев с запретом на создание новых ресурсов. Доступ восстанавливается после удаления порнографического контента или по решению суда.
Документ был одобрен во втором и третьем чтениях. Президент Киргизии Садыр Жапаров пока не подписал законопроект.
В России Госдума на пленарном заседании 24 июня приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий требования о получении видеосервисами прокатных удостоверений от Минкультуры на контент. Отказывать в выдаче или отозвать уже действующее прокатное удостоверение министерство может в случае, если в фильме пропагандируется порнография, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилия и смена пола, а также содержатся материалы, нарушающие законодательство о противодействии экстремизму и терроризму, и т. д. Без получения удостоверения кинотеатры фильм показывать не могут.