CNN: китайский танкер под санкциями США зафиксировали в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады Ирана в Ормузском проливе с 10:00 по восточному времени (17:00 мск) 13 апреля. The Wall Street Journal сообщала, что в обеспечении этих мер задействованы более 15 кораблей ВМС США. Ограничения распространяются на судоходство в районе иранских портов и прибрежных районов Персидского залива, Оманского залива и части Аравийского моря.