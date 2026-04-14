CNN: китайский танкер под санкциями США зафиксировали в Ормузском проливе

Через Ормузский пролив прошел принадлежащий компании КНР танкер Rich Starry под флагом Малави. Это произошло утром 14 апреля после начала морской блокады Ирана со стороны США, сообщает CNN со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic.

Телеканал отметил, что изначально судно пыталось покинуть Персидский залив вечером 13 апреля. Затем танкер развернулся у острова Кешм. Как пишет CNN, он перевозит метанол в Китай.

Указанным танкером владеет компания Full Star Shipping. В 2023 г. на судно наложили американские санкции за связь с Ираном.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады Ирана в Ормузском проливе с 10:00 по восточному времени (17:00 мск) 13 апреля. The Wall Street Journal сообщала, что в обеспечении этих мер задействованы более 15 кораблей ВМС США. Ограничения распространяются на судоходство в районе иранских портов и прибрежных районов Персидского залива, Оманского залива и части Аравийского моря.

