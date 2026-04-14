В Турции произошла стрельба в лицее

В Турции произошло вооруженное нападение на лицей в провинции Шанлыурфа. Инцидент случился в профессионально-техническом лицее им. Ахмета Коюнджу в районе Сиверек, сообщает издание Sabah.

По данным СМИ, ученик вошел в здание школы с помповым ружьем и открыл беспорядочную стрельбу. Как сообщает Hurriyet со ссылкой на губернатора провинции Хасана Шилдыака, нападавший – бывший ученик школы, 2007 г. р. Он покончил с собой.

В результате нападения пострадали 18 человек, среди них 12 учеников, 2 учителя и 2 гражданских лица. Пострадавшие были доставлены в больницы.

В феврале в бакинском лицее Idrak Азербайджана десятиклассник выстрелил в учителя. Школьник пришел в лицей с охотничьим ружьем, принадлежащим его отцу. После этого десятиклассника задержала полиция, оружие было изъято.

