Главная / Политика /

В Баку школьник выстрелил в учительницу из охотничьего ружья

Ведомости

В бакинском лицее Idrak Азербайджана десятиклассник выстрелил в учителя. Инцидент произошел 6 февраля около 9:00 по местному времени (8:00 мск) перед зданием учебного заведения. Об этом сообщает Media.Az со ссылкой на данные МВД страны.

Школьник пришел в лицей с охотничьим ружьем, принадлежащим его отцу. После этого 10-классника задержала полиция, оружие было изъято.

Как сообщает Unikal, пострадавшая является преподавателем математики, пуля попала в область шеи. Руководитель учебного заведения Менсу Алышов пояснил, что выстрел произошел по неосторожности. Сейчас учительницу госпитализировали в Клинический медицинский центр.

4 февраля восьмиклассница школы №153 в Красноярске бросила в школьный кабинет горящую тряпку и ударила молотком нескольких учеников. Пострадали пять учеников и учитель. Трое детей получили ожоги, молотком нападавшая нанесла удары двум девочкам и учителю. Подросткам диагностировали черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Директора школы уволили после инцидента с поджогом и нападением на нескольких учеников. Возбуждены уголовные дела по ч. 3. ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство), ст. 293 (халатность) в отношении системы органов профилактики и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений.

