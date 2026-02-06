В Баку школьник выстрелил в учительницу из охотничьего ружья

Директора школы уволили после инцидента с поджогом и нападением на нескольких учеников. Возбуждены уголовные дела по ч. 3. ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство), ст. 293 (халатность) в отношении системы органов профилактики и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений.