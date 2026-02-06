Газета
Главная / Общество /

Директора красноярской школы уволили после нападения на учеников и поджога

Ведомости

Директора школы №153 в Красноярске освободили от должности после инцидента с поджогом и нападением на нескольких учеников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на управление образования администрации города.

В управлении добавили, что служебная проверка продолжается.

4 февраля восьмиклассница бросила в школьный кабинет горящую тряпку и ударила нескольких учеников предметом, напоминающим молоток. По данным ТАСС, при нападении пострадали пять учеников и учитель. Трое подростков получили ожоги, молотком нападавшая нанесла удары двум девочкам и учителю. Детям диагностировали черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. По информации местного минздрава, трое пострадавших подростков находятся с ожогами в реанимации в тяжелом состоянии.

Возбуждены три уголовных дела: по ч. 3. ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство), ст. 293 (халатность) в отношении системы органов профилактики и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений.

