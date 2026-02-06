Директора красноярской школы уволили после нападения на учеников и поджога
В управлении добавили, что служебная проверка продолжается.
4 февраля восьмиклассница бросила в школьный кабинет горящую тряпку и ударила нескольких учеников предметом, напоминающим молоток. По данным ТАСС, при нападении пострадали пять учеников и учитель. Трое подростков получили ожоги, молотком нападавшая нанесла удары двум девочкам и учителю. Детям диагностировали черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. По информации местного минздрава, трое пострадавших подростков находятся с ожогами в реанимации в тяжелом состоянии.
Возбуждены три уголовных дела: по ч. 3. ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство), ст. 293 (халатность) в отношении системы органов профилактики и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений.