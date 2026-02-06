Директора красноярской школы уволили после нападения на учеников и поджога

4 февраля восьмиклассница бросила в школьный кабинет горящую тряпку и ударила нескольких учеников предметом, напоминающим молоток. По данным ТАСС, при нападении пострадали пять учеников и учитель. Трое подростков получили ожоги, молотком нападавшая нанесла удары двум девочкам и учителю. Детям диагностировали черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. По информации местного минздрава, трое пострадавших подростков находятся с ожогами в реанимации в тяжелом состоянии.