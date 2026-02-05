Трое пострадавших при нападении на школу в Красноярске находятся в реанимации
Трое подростков, пострадавших в результате нападения одноклассницы в красноярской школе, находятся с ожогами в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.
По данным ведомства, состояние детей оценивается как стабильно тяжелое. Они в сознании, дышат самостоятельно.
4 февраля ученица восьмого класса бросила в школьный кабинет горящую тряпку и ударила нескольких учеников предметом, напоминающим молоток. ТАСС писал, что при нападении пострадали по меньшей мере пять детей и учитель. Трое подростков получили ожоги, молотком нападавшая нанесла удары двум девочкам и учителю. Детям диагностировали черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Возбуждено три уголовных дела: по ч. 3. ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство), ст. 293 (халатность) в отношении системы органов профилактики и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений.