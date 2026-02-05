Трое пострадавших при нападении на школу в Красноярске находятся в реанимации

4 февраля ученица восьмого класса бросила в школьный кабинет горящую тряпку и ударила нескольких учеников предметом, напоминающим молоток. ТАСС писал, что при нападении пострадали по меньшей мере пять детей и учитель. Трое подростков получили ожоги, молотком нападавшая нанесла удары двум девочкам и учителю. Детям диагностировали черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.