Что известно о поджоге в школе Красноярска

Что известно о поджоге в школе КрасноярскаПострадали пять детей и учитель
В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД РФ «Красноярское» 4 февраля поступило сообщение о том, что ученица восьмого класса бросила в школьный кабинет горящую тряпку и ударила нескольких учеников предметом, напоминающим молоток. На месте происшествия работают полицейские.
По данным Telegram-канала «112», инцидент произошел в школе «Комплекс Покровский». Как пишет Telegram-канал, девочка предупреждала о своих намерениях в чате класса – она отправила стикер с горящим человеком и надписью «сжигай заживо». Кроме того, по данным канала, нападавшая устроила в мессенджере голосование, где спросила, кого ей первой «устранить» – учителя истории или химии.
В результате троих детей с ожогами госпитализировали из школы, сообщал ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. В ведомстве рассказали, что их доставили в ожоговый центр краевой больницы. Позже агентство сообщило, что при нападении пострадали как минимум пять детей и учитель: три ребенка получили ожог, молотком нападавшая нанесла побои двум девочкам и преподавателю. Детям диагностировали черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Управление Следственного комитета (СК) РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудило три уголовных дела: по ч. 3. ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство), ст. 293 (халатность) в отношении системы органов профилактики и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений.
Telegram-канал «Shot» сообщил, что в ходе задержания восьмиклассница, напавшая на детей, причинила себе вред. Замруководителя регионального ГСУ СК РФ рассказал, что девочка находится в школе, с ней работают следователи. По данным ТАСС, ее направили на допрос. Отмечается, что она воспользовалась ст. 51 Конституции РФ, которая дает право не давать показания против самого себя.
Девочка не состоит на учете и растет в полной, обеспеченной семье, пишет ТАСС. По словам директора школы и классного руководителя нападавшей, конфликтов и случаев травли в классе, где она обучается, не было.
24 декабря 2025 г., по информации «Shot», «Комплекс Покровский», в который входит школа, где произошел инцидент, заключил договор на более чем 14 млрд руб., согласно которому ЧОП должно было защищать жизни учащихся и сотрудников учебного заведения.