Что известно о поджоге в школе Красноярска

В результате троих детей с ожогами госпитализировали из школы, сообщал ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. В ведомстве рассказали, что их доставили в ожоговый центр краевой больницы. Позже агентство сообщило, что при нападении пострадали как минимум пять детей и учитель: три ребенка получили ожог, молотком нападавшая нанесла побои двум девочкам и преподавателю. Детям диагностировали черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.