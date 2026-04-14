Бортников заявил о вербовке молодежи Киевом в радикальные движения
Киев активизировал работу по вовлечению подростков в радикальные движения, включая связанные с «Колумбайном». Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).
По его словам, для вербовки используются современные технологии, включая искусственный интеллект.
«Украинскими неонацистами широко применяются современные программные средства и искусственный интеллект для выявления интернет-пользователей, разделяющих радикальные взгляды и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия», – заявил он (цитата по ТАСС).
Бортников отметил, что особое внимание уделяется молодежи. Их вербуют через игровые онлайн-платформы и тематические сайты, предлагающие быстрый заработок.
В НАК также сообщили, что с начала года в России предотвращено 37 вооруженных нападений на образовательные учреждения. Кроме того, в 2025 г. было заблокировано более 170 000 материалов террористической направленности, включая фото и видео.
14 апреля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудники МВД и ФСБ РФ задержали семерых молодых людей, которые осуществляли поджоги инфраструктурных объектов и автомобилей правоохранителей, в пяти российских регионах. Среди задержанных есть несовершеннолетние. Все они работали по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение. Жителей регионов РФ привлекли к преступной деятельности с помощью каналом с объявлениями о быстром заработке в иностранном мессенджере.