Лукашенко подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри и ЛГБТ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, вводящий административную ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским в России), смены пола, педофилии и чайлдфри (с 4 декабря 2024 г. в России запрещена пропаганда чайлдфри). Об этом сообщает «БелТА».
Документ предусматривает штрафы до 900 белорусских рублей (23 700 руб.), а в случае, если такие действия направлены на несовершеннолетних, – до 1350 рублей (35 600 руб.) или административный арест.
Отдельный блок закона посвящен защите традиционных ценностей. Также документ усиливает меры профилактики правонарушений среди подростков. В частности, вводится отдельная глава, регулирующая порядок применения воспитательных мер к несовершеннолетним, включая процедуры и сроки их реализации.
В ноябре 2023 г. Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.