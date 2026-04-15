Лукашенко подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри и ЛГБТ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, вводящий административную ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским в России), смены пола, педофилии и чайлдфри (с 4 декабря 2024 г. в России запрещена пропаганда чайлдфри). Об этом сообщает «БелТА».