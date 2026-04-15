Политика

Лукашенко подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри и ЛГБТ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, вводящий административную ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским в России), смены пола, педофилии и чайлдфри (с 4 декабря 2024 г. в России запрещена пропаганда чайлдфри). Об этом сообщает «БелТА».

Документ предусматривает штрафы до 900 белорусских рублей (23 700 руб.), а в случае, если такие действия направлены на несовершеннолетних, – до 1350 рублей (35 600 руб.) или административный арест.

Отдельный блок закона посвящен защите традиционных ценностей. Также документ усиливает меры профилактики правонарушений среди подростков. В частности, вводится отдельная глава, регулирующая порядок применения воспитательных мер к несовершеннолетним, включая процедуры и сроки их реализации.

В ноябре 2023 г. Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.

