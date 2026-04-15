Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Ормузском проливе

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом аль Саудом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры также обменялись мнениями о развитии обстановки после ударов США и Израиля по Ирану и последовавших ответных действиях Тегерана.

Собеседники подчеркнули необходимость немедленного прекращения боевых действий, от которых страдают прибрежные страны Персидского залива, в том числе их гражданская инфраструктура. Также была отмечена важность продолжения политико-дипломатических усилий между США и Ираном при посредничестве Пакистана.

Стороны высказались за запуск широкого диалога с участием всех заинтересованных государств для выработки долгосрочных гарантий стабильности и безопасности в регионе. Россия и Саудовская Аравия заявили о готовности содействовать организации такого процесса.

13 апреля Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке. Министры обсудили вопросы поиска выхода из кризисной ситуации, которая сложилась в результате нападения США и Израиля на Иран. «Высказана готовность Москвы и Анкары содействовать усилиям по мирному урегулированию конфликта», – сказано в сообщении МИД РФ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её