Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Ормузском проливе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом аль Саудом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Министры также обменялись мнениями о развитии обстановки после ударов США и Израиля по Ирану и последовавших ответных действиях Тегерана.
Собеседники подчеркнули необходимость немедленного прекращения боевых действий, от которых страдают прибрежные страны Персидского залива, в том числе их гражданская инфраструктура. Также была отмечена важность продолжения политико-дипломатических усилий между США и Ираном при посредничестве Пакистана.
Стороны высказались за запуск широкого диалога с участием всех заинтересованных государств для выработки долгосрочных гарантий стабильности и безопасности в регионе. Россия и Саудовская Аравия заявили о готовности содействовать организации такого процесса.
13 апреля Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке. Министры обсудили вопросы поиска выхода из кризисной ситуации, которая сложилась в результате нападения США и Израиля на Иран. «Высказана готовность Москвы и Анкары содействовать усилиям по мирному урегулированию конфликта», – сказано в сообщении МИД РФ.