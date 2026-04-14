Лавров и Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке 13 апреля. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
Министры обсудили вопросы поиска выхода из кризисной ситуации, которая сложилась в результате нападения США и Израиля на Иран. «Высказана готовность Москвы и Анкары содействовать усилиям по мирному урегулированию конфликта», – сказано в сообщении МИД РФ.
Отмечается, что Фидан затронул последние события вокруг Украины и перспективы возобновления трехстороннего переговорного процесса с участием США. Он также выразил готовность предоставить для этого переговорную площадку в Стамбуле. Лавров, в свою очередь, изложил коллеге действия Киева на нынешнем этапе.
В конце марта на встрече замглавы МИДа Александра Грушко с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем была поднята тема обеспечения безопасности энергетических поставок в Черноморском регионе.
В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности в Черном море. Как отметили в МИДе, внимание турецкого дипломата было обращено на атаку 26 марта с использованием безэкипажных катеров и беспилотников на нефтяной танкер турецкой компании вблизи территориальных вод Турции.