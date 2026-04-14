Лавров и Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Отмечается, что Фидан затронул последние события вокруг Украины и перспективы возобновления трехстороннего переговорного процесса с участием США. Он также выразил готовность предоставить для этого переговорную площадку в Стамбуле. Лавров, в свою очередь, изложил коллеге действия Киева на нынешнем этапе.