Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Лавров и Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Ведомости

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке 13 апреля. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Министры обсудили вопросы поиска выхода из кризисной ситуации, которая сложилась в результате нападения США и Израиля на Иран. «Высказана готовность Москвы и Анкары содействовать усилиям по мирному урегулированию конфликта», – сказано в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что Фидан затронул последние события вокруг Украины и перспективы возобновления трехстороннего переговорного процесса с участием США. Он также выразил готовность предоставить для этого переговорную площадку в Стамбуле. Лавров, в свою очередь, изложил коллеге действия Киева на нынешнем этапе.

В конце марта на встрече замглавы МИДа Александра Грушко с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем была поднята тема обеспечения безопасности энергетических поставок в Черноморском регионе.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности в Черном море. Как отметили в МИДе, внимание турецкого дипломата было обращено на атаку 26 марта с использованием безэкипажных катеров и беспилотников на нефтяной танкер турецкой компании вблизи территориальных вод Турции.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте