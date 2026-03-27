Россия и Турция обсудили атаки Украины в Черном море
Россия выступает за принятие дополнительных мер для обеспечения безопасности энергетических поставок в Черноморском регионе. Эта тема обсуждалась на встрече замглавы МИДа Александра Грушко с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем, сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности в Черном море. Как отметили в МИДе, внимание турецкого дипломата было обращено на атаку 26 марта с использованием безэкипажных катеров и беспилотников на нефтяной танкер турецкой компании вблизи территориальных вод Турции.
В российском ведомстве также заявили о продолжающихся попытках ВСУ нанести ущерб инфраструктуре газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». «С российской стороны подчеркнута необходимость ясной публичной реакции с осуждением преступных действий киевского режима, принятия дополнительных мер в целях обеспечения безопасности энергетических поставок в регионе», – говорится в сообщении МИДа.
Кроме того, стороны обсудили отдельные вопросы двусторонних отношений и график предстоящих политических контактов.
26 марта NTV сообщал, что беспилотники нанесли удары по танкеру с нефтью у берегов Турции. Отмечалось, что это был турецкий танкер компании ALTURA, на нем было 140 000 т нефти. Танкер под флагом Сьерра-Леоне прибыл из Новороссийска.
25 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва на регулярной основе передает Анкаре данные об угрозах для черноморских газопроводов и намерена продолжить такую практику. По его словам, российская сторона информирует Турцию о растущих рисках для инфраструктуры «Турецкого потока» и «Голубого потока».