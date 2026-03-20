Песков: Украина должна прекратить удары по энергообъектам и шантаж
Украина должна без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж других стран, в частности государств – членов Евросоюза (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили, готова ли была бы Россия согласиться на энергетическое перемирие с Украиной, чтобы украинские удары по компрессорным станциям остановились. По мнению Пескова, Киев должен без условий прекратить «эти безрассудные действия».
19 марта «Газпром» сообщил, что с 17 по 19 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки удара при помощи беспилотников по компрессорной станции «Русская», обеспечивающей экспортные поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток», станциям «Казачья» и «Береговая». Все атаки были отражены действиями Минобороны и мобильных оперативных групп.
В этот же день Песков указал, что удары со стороны Украины по российской энергетической инфраструктуре также создают риски для мирового энергорынка и могут дополнительно дестабилизировать ситуацию.
12 марта Минобороны России объявило, что Украина атаковала «Русскую» ударными беспилотниками. Расчеты средств ПВО и РЭБ уничтожили 10 украинских дронов самолетного типа. По данным оборонного ведомства, атака была предпринята с целью прекращения поставки газа европейским потребителям.