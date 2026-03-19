В Кремле указали на влияние атак Киева на мировой энергетический рынок
Удары Киева по российской энергетической инфраструктуре также создают риски для мирового энергорынка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Киевский режим накануне продолжал и усиливал попытки ударов беспилотниками по компрессорным станциям, которые обеспечивают на берегу работу трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Это угроза для критической инфраструктуры. Это угроза для международных энергетических маршрутов», – подчеркнул он. По словам Пескова, такие действия могут дополнительно дестабилизировать ситуацию на глобальных рынках.
Он также отметил, что обострение ситуации вокруг Ирана и силовой сценарий в регионе привели к серьезной дестабилизации. «Мы с вами сейчас наблюдаем эту чрезвычайную дестабилизацию во всем регионе, разрастание географии боевых действий. <...> Это те последствия, которые весь мир сейчас ощущает, в том числе и Российская Федерация», – сказал Песков.
Компания «Газпром» сообщала, что в период с 17 по 19 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли 22 попытки удара при помощи беспилотников по компрессорной станции «Русская», которая обеспечивает экспортные поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток». 12 марта Минобороны также сообщала об атаках на «Русскую».