Песков: РФ будет информировать Турцию об угрозах для морских газопроводов

Москва на регулярной основе передает Анкаре данные об угрозах для черноморских газопроводов и намерена продолжить такую практику. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона информирует Турцию о растущих рисках для инфраструктуры «Турецкого потока» и «Голубого потока». «Мы продолжим это делать», – заверил представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия рассчитывает на влияние Турции на Киев для предотвращения «безрассудных действий».

«Газпром» сообщал, что с 17 по 19 марта ВСУ предприняли 22 попытки атак с использованием беспилотников по компрессорной станции «Русская», обеспечивающей поставки газа по «Турецкому потоку». Еще три одна атаковали станцию «Казачья», а еще один БПЛА ВСУ летел к станции «Береговая». Тогда удалось избежать поражения важных объектов, сбив беспилотники.

Песков 19 марта отмечал, что атаки на российскую энергетическую инфраструктуру создают риски для мирового энергетического рынка.

