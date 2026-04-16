Данные еще 22 актеров сериала «Свои» появились в базе украинского «Миротворца»
Авторы украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли в базу данных еще 22 российских актеров, которые приняли участие в съемках сериала «Свои», передает ТАСС.
Среди актеров, личные данные которых попали в базу ресурса, Сергей Внуков, Александр Воскресенский, Влад Кунеевский, Александр Сошкин, Татьяна Косач-Брындина, Ирина Гавра, Мария Воскресенская, Кирилл Ермичев и другие. Им всем вменяется покушение на суверенитет Украины. Кроме того, сайт обвинил актеров в пропаганде и публичной поддержке России.
Сериал «Свои» снимали на территории ДНР. Он посвящен добровольцам спецоперации. По данным агентства, в базе «Миротворца» уже находились восемь актеров и два сценариста сериала.
6 апреля в базу также попали данные российской актрисы Валентины Рубцовой. Она сыграла в сериалах «СашаТаня» и «Универ». Россиянку обвиняют в «покушении на суверенитет, территориальную целостность Украины» и в публичной поддержке действий РФ.