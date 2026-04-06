Данные актрисы Валентины Рубцовой внесли в базу «Миротворца»

Создатели сайта обвинили россиянку в «покушении на суверенитет, территориальную целостность Украины» и публичной поддержке действий РФ. В базе данных отмечается, что данные Рубцовой были внесены в базу из-за ее слов в одном из интервью. Она говорила, что всегда считала Крым российским.