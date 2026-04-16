FT: НАТО и ЕС конкурируют за влияние в оборонной политике Европы
НАТО и Евросоюз усиливают конкуренцию за контроль над растущими оборонными расходами и промышленной политикой в Европе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди европейских чиновников.
«Речь идет о том, кто будет управлять наращиванием производства и какое влияние это окажет на вооружение, которое будет применяться в Европе в будущем», – заявил один из собеседников.
Ключевым предметом разногласий остается роль американского вооружения. По данным издания, ЕС стремится развивать собственное производство внутри региона, тогда как альянс настаивает на сохранении трансатлантических связей в сфере обороны.
15 апреля газета The Wall Street Journal сообщала, что страны ЕС прорабатывают запасной сценарий по защите континента в случае выхода США из НАТО. По данным издания, такой план не предполагает конкуренции с альянсом, но должен обеспечить безопасность региона при возможном снижении американского присутствия.
В то же время в США звучат предложения о пересмотре роли страны в альянсе. 3 апреля бывший спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог высказывался за выход Вашингтона из НАТО и создание нового военного блока с участием Украины.