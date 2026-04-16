Песков: дипломаты следят за ситуацией с задержанными в Баку россиянами

Обострение отношений Москвы и Баку произошло через полгода после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний». Летом 2025 г. в рамках расследования убийств прошлых лет в Екатеринбурге задержали ряд представителей азербайджанской диаспоры. Баку провел ответные задержания россиян, в том числе журналистов «Sputnik Азербайджан» и других граждан по подозрению в транзите наркотиков.