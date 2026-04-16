Песков: дипломаты следят за ситуацией с задержанными в Баку россиянами
Российские дипломаты внимательно следят за ситуацией с гражданами РФ, которые продолжают находиться в СИЗО в Баку, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россияне пока остаются в бакинском СИЗО. Безусловно, наше дипломатическое ведомство очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждан», – сказал он.
Представитель Кремля также прокомментировал совместное заявление двух МИДов, согласно которому страны урегулировали все вопросы, связанные с авиакатастрофой в декабре 2024 г. По его словам, документ стал достаточно исчерпывающим, к этому нечего добавить.
Обострение отношений Москвы и Баку произошло через полгода после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний». Летом 2025 г. в рамках расследования убийств прошлых лет в Екатеринбурге задержали ряд представителей азербайджанской диаспоры. Баку провел ответные задержания россиян, в том числе журналистов «Sputnik Азербайджан» и других граждан по подозрению в транзите наркотиков.
Обе эти темы лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсуждали на переговорах в Душанбе в октябре 2025 г., отмечал Песков.