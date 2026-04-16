The Guardian: Иран побеждает в медиавойне с США благодаря зумерам

Эксперт по Ближнему Востоку Наргес Баджогли отмечает, что Иран смог быстрее адаптироваться к условиям информационного противостояния. «Войны ведутся в двух пространствах: на поле боя и в информационной сфере. Ирану удалось фактически монополизировать информационную войну, особенно в соцсетях», – заявила она. По словам Баджогли, Тегеран делает ставку на цифровые платформы, понимая ограниченность своего влияния в традиционных западных СМИ, и «перехватывает повестку, формируя нарратив в онлайн-пространстве».