Политика /

The Guardian: Иран побеждает в медиавойне с США благодаря зумерам

Иран оказался более эффективнее США в информационной войне, которая ведется в соцсетях. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на экспертов.

По данным издания, Тегеран активно нанимает молодых специалистов поколения Z, которые создают вирусный контент, ориентированный на западную аудиторию, с элементами сарказма и критики администрации американского президента Дональда Трампа.

Одним из примеров такой информационной кампании стало видео, опубликованное иранским посольством в ЮАР, где Трамп изображен в образе рок-звезды, исполняющей пародийную песню. Ролик за сутки набрал десятки тысяч просмотров. Иранские зумеры также публикуют мемы, к примеру, высмеивающие дело финансиста Джеффри Эпштейна.

Эксперт по Ближнему Востоку Наргес Баджогли отмечает, что Иран смог быстрее адаптироваться к условиям информационного противостояния. «Войны ведутся в двух пространствах: на поле боя и в информационной сфере. Ирану удалось фактически монополизировать информационную войну, особенно в соцсетях», – заявила она. По словам Баджогли, Тегеран делает ставку на цифровые платформы, понимая ограниченность своего влияния в традиционных западных СМИ, и «перехватывает повестку, формируя нарратив в онлайн-пространстве».

Эксперт также указала, что иранский контент распространяется среди различных политических групп в США – от консерваторов до либералов, что является редким явлением. Кроме того, Иран продвигает свою позицию в арабском мире, акцентируя внимание на вопросах суверенитета и роли Израиля в регионе. Эксперты считают, что такая стратегия уже начинает влиять на восприятие конфликта.

