Политика

Секретарь совбеза Ирана обвинил «банду Эпштейна» в подготовке теракта в США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о существовании заговора с целью совершения масштабного теракта, аналогичного событиям 11 сентября 2001 г., пишет Aljazeera. По его словам, за этим стоят «оставшиеся члены банды Эпштейна», которые намерены инсценировать атаку и возложить ответственность на Иран.

«Я слышал, что оставшиеся члены банды Эпштейна разработали заговор с целью создания инцидента, подобного 9/11, и обвинить в нем Иран», — цитирует Лариджани иранское официальное информационное агентство. Он подчеркнул, что «Иран принципиально выступает против подобных террористических схем и не ведет войны с американским народом».

Заявление высокопоставленного иранского чиновника прозвучало на фоне эскалации конфликта с США и Израилем, совпавшей с публикацией крупных массивов документов правительства США, раскрывающих связи покойного финансиста и осужденного педофила Джеффри Эпштейна с влиятельными представителями американской элиты.

Тегеран в последнее время активно пытается акцентировать внимание на связях Эпштейна с политической, деловой и социальной верхушкой США, стремясь представить своих противников в Вашингтоне как морально несостоятельных. Трамп, ранее называвший Эпштейна «фриком», неоднократно фотографировался с ним. Сам Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, на протяжении многих лет подвергал насилию десятки несовершеннолетних девушек, напоминает издание.

Правительство США в 2016 г. обнародовало ранее засекреченные страницы отчета конгресса о терактах 11 сентября 2001 г. Отчет был подготовлен в 2002 г. В документе говорится о возможной связи властей Саудовской Аравии с террористами, устроившими теракт в Нью-Йорке. После теракта США начали войну против Афганистана, затем также вторглись в Ирак.

