Секретарь совбеза Ирана обвинил «банду Эпштейна» в подготовке теракта в США

Правительство США в 2016 г. обнародовало ранее засекреченные страницы отчета конгресса о терактах 11 сентября 2001 г. Отчет был подготовлен в 2002 г. В документе говорится о возможной связи властей Саудовской Аравии с террористами, устроившими теракт в Нью-Йорке. После теракта США начали войну против Афганистана, затем также вторглись в Ирак.