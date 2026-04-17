Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

СК назвал имя виновного в ударе по Брянску ракетами Storm Shadow

Ведомости

Причастным к ударам ракетами Storm Shadow по Брянску является командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгений Булацик, его заочно арестовали. Об этом сообщили председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на совещании в Луганске.

В отношении Булацика вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении теракта, он объявлен в международный розыск. Как отметили в СК, до этого украинского военного осудили на 18 лет лишения свободы за нанесение удара по территории нефтеперерабатывающего объекта в Брянской области.

При ударе по Брянской области 10 марта погибли восемь жителей, 55 получили ранения различной степени тяжести, включая одного несовершеннолетнего, повреждено 420 объектов гражданской инфраструктуры.

Бастрыкину на совещании доложили, что с 2014 г. российская сторона возбудила около 10 000 уголовных дел о преступлениях украинских сил. СК завершил расследование 1000 дел, около 850 рассмотрены судом по существу. Также к ответственности в России привлечены свыше 1000 иностранных наемников.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте