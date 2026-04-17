СК назвал имя виновного в ударе по Брянску ракетами Storm Shadow
Причастным к ударам ракетами Storm Shadow по Брянску является командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгений Булацик, его заочно арестовали. Об этом сообщили председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на совещании в Луганске.
В отношении Булацика вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении теракта, он объявлен в международный розыск. Как отметили в СК, до этого украинского военного осудили на 18 лет лишения свободы за нанесение удара по территории нефтеперерабатывающего объекта в Брянской области.
При ударе по Брянской области 10 марта погибли восемь жителей, 55 получили ранения различной степени тяжести, включая одного несовершеннолетнего, повреждено 420 объектов гражданской инфраструктуры.
Бастрыкину на совещании доложили, что с 2014 г. российская сторона возбудила около 10 000 уголовных дел о преступлениях украинских сил. СК завершил расследование 1000 дел, около 850 рассмотрены судом по существу. Также к ответственности в России привлечены свыше 1000 иностранных наемников.