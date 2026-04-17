Российские войска взяли под контроль Зыбино в Харьковской области
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Зыбино в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Населенный пункт брали подразделения группировки войск «Север», уточнили в оборонном ведомстве.
15 апреля российская армия заняла Волчанские Хутора в Харьковской области. Село тоже брали подразделения группировки «Север».
10 апреля ВС России взяли под контроль поселок Миропольское в Сумской области и село Диброва в Донецкой народной республике. Миропольское также брали подразделения группировки войск «Север», населенный пункт Диброва – подразделения «Южной» группировки войск.