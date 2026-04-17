Лавров заявил об отсутствии конкретных инициатив по украинскому урегулированию
В урегулировании конфликта России и Украины сейчас не наблюдается конкретных инициатив. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран – участниц объединения.
«Мы проинформировали наших коллег о последних событиях вокруг усилий по урегулированию украинского кризиса. Здесь сейчас каких-либо конкретных инициатив не наблюдается», – сказал Лавров.
Он напомнил, что российская армия при этом продолжает решать задачи спецоперации.