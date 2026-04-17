В Кремле не стали озвучивать дату визита Путина в Китай
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не назвал конкретных сроков визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
«Мы с вами уже несколько дней об этом говорим, мы готовим действительно визит в Китай. И мы синхронно с нашими друзьями из Пекина объявим сроки этого визита своевременно», – сказал он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что поездка российского лидера в Китай пройдет в первой половине 2026 г. Министр отметил, что сейчас в Москве и Пекине объявлен перекрестный год образования. В этой связи Россия предложила уделить особое внимание образовательному сотрудничеству при формировании повестки будущего саммита.