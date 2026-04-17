ЕК не видит доказательств ударов по России из воздушного пространства ЕС
В Европе якобы не видят доказательств, что украинские беспилотники наносили удары по территории России через воздушное пространство стран Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.
«Из того, что мы можем увидеть, нет никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения», – сказала она.
16 апреля секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда украинские дроны, атакующие российские территории, пролетают через страны Прибалтики и Финляндию. В результате таких ударов страдают мирные люди, а гражданская инфраструктура получает ущерб, подчеркнул он.
Шойгу отметил, что если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов беспилотников по территории России, то они становятся соучастниками агрессии.
На территории Финляндии утром 29 марта упали два дрона. Премьер-министр страны Петтери Орпо сообщил, что они, скорее всего, принадлежат Украине. Третий по счету дрон упал 1 апреля, а четвертый – 11 апреля. Центральная уголовная полиция Финляндии определила, что все они принадлежали ВСУ.