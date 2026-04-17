Путин назвал особыми отношения России со странами СНГ
Президент России Владимир Путин заявил, что у России со странами СНГ на протяжении десятилетий сложились особые отношения. Об этом он сказал на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.
«У нас к этому всегда было, есть и, уверен, будет особое отношение, хотя бы в силу исторических соображений, а также в силу того, что очень большой объем работы, в том числе и в сфере экономического взаимодействия с этими странами. Это наши соседи», – отметил Путин (цитата по сайту Кремля).
По его словам, отношения между странами носят не только экономический, но и гуманитарный характер. Президент добавил, что между Россией и странами СНГ сохраняется широкий спектр взаимных интересов, включая культурные связи.
«Много смешанных браков, много взаимных интересов в сфере культуры, в других областях, представляющих первостепенное значение», – сказал Путин.
14 апреля председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил, Россия предлагает придерживаться единых стандартов юридического образования среди стран СНГ. «Наши судебные системы развиваются, следуя национальным правовым традициям и руководствуясь курсом на укрепление государственного суверенитета в правовой сфере», – сказал он.