Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Путин назвал особыми отношения России со странами СНГ

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что у России со странами СНГ на протяжении десятилетий сложились особые отношения. Об этом он сказал на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

«У нас к этому всегда было, есть и, уверен, будет особое отношение, хотя бы в силу исторических соображений, а также в силу того, что очень большой объем работы, в том числе и в сфере экономического взаимодействия с этими странами. Это наши соседи», – отметил Путин (цитата по сайту Кремля).

По его словам, отношения между странами носят не только экономический, но и гуманитарный характер. Президент добавил, что между Россией и странами СНГ сохраняется широкий спектр взаимных интересов, включая культурные связи.

«Много смешанных браков, много взаимных интересов в сфере культуры, в других областях, представляющих первостепенное значение», – сказал Путин.

14 апреля председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил, Россия предлагает придерживаться единых стандартов юридического образования среди стран СНГ. «Наши судебные системы развиваются, следуя национальным правовым традициям и руководствуясь курсом на укрепление государственного суверенитета в правовой сфере», – сказал он.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь