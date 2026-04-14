Краснов: в СНГ нужно придерживаться единых стандартов юридического образования
Россия предлагает придерживаться единых стандартов юридического образования среди стран СНГ, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на встрече с делегацией Верховного суда Казахстана. Его цитирует Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
«Наши судебные системы развиваются, следуя национальным правовым традициям и руководствуясь курсом на укрепление государственного суверенитета в правовой сфере», – сказал он.
Краснов напомнил, что с 2024 г. Российский государственный университет правосудия им. Лебедева является базовой организацией для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем государств – участников СНГ.
На встрече с делегацией Казахстана планируется подписание первого двустороннего соглашения о сотрудничестве между верховными судами двух стран. Документ охватит вопросы от обмена судебной практикой до совместного использования технологий в судопроизводстве, заявил Краснов.
