Главная / Общество /

Краснов: в СНГ нужно придерживаться единых стандартов юридического образования

Россия предлагает придерживаться единых стандартов юридического образования среди стран СНГ, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на встрече с делегацией Верховного суда Казахстана. Его цитирует Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Наши судебные системы развиваются, следуя национальным правовым традициям и руководствуясь курсом на укрепление государственного суверенитета в правовой сфере», – сказал он.

Краснов напомнил, что с 2024 г. Российский государственный университет правосудия им. Лебедева является базовой организацией для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем государств – участников СНГ.

На встрече с делегацией Казахстана планируется подписание первого двустороннего соглашения о сотрудничестве между верховными судами двух стран. Документ охватит вопросы от обмена судебной практикой до совместного использования технологий в судопроизводстве, заявил Краснов.

13 апреля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, который вводит комплексное правовое регулирование судебно-экспертной деятельности в России. В частности, инициатива предполагает создание госреестра организаций и экспертов и введение аттестации для частников.

