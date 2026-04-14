Краснов: в СНГ нужно придерживаться единых стандартов юридического образования

13 апреля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, который вводит комплексное правовое регулирование судебно-экспертной деятельности в России. В частности, инициатива предполагает создание госреестра организаций и экспертов и введение аттестации для частников.