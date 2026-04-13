В ГД одобрили проект об обязательной аттестации для частных судебных экспертов
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, который вводит комплексное правовое регулирование судебно-экспертной деятельности в России. В частности, инициатива предполагает создание госреестра организаций и экспертов и введение аттестации для частников. Об этом сообщили «Ведомостям» в Госдуме.
Ведение реестра поручено Минюсту РФ. Согласно проекту, негосударственные судебные эксперты смогут попасть в этот реестр и осуществлять свою деятельность только после процедуры оценки квалификации. Соответствие профессиональным требованиям и государственным, и частным судебным экспертам предстоит определять раз в пять лет.
Кроме того, законопроект предусматривает формирование правительственной комиссии, которая займется координацией судебно-экспертной деятельности. Она будет вырабатывать единую госполитику и подходы к научно-методическому и информационному обеспечению экспертиз.
Базовые положения закона вступят в силу с 1 сентября 2028 г., а нормы, касающиеся регулирования негосударственной экспертной деятельности, – с 1 сентября 2030 г. До этого времени частные судебные эксперты смогут пройти аттестацию в добровольном порядке.
О планах ввести такие изменения «Ведомостям» рассказали еще в июле 2025 г. В Минюсте считают, что ключевая задача законопроекта – комплексное правовое регулирование судебно-экспертной деятельности. Министерство хочет в том числе установить квалификационные требования, порядок государственной аттестации и ответственности судебных экспертов. Таким образом, считают в Минюсте, будет возможно повысить качество судебных экспертиз и сохранить контроль за соблюдением стандартов и квалификационных требований при их проведении.