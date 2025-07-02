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Судебную экспертизу подведут под стандарты

Минюст хочет аттестовывать частных и государственных судебных экспертов и оценивать их работу
Яна Суринская
Георгий Недогибченко
Кристина Кормилицына / РИА Новости
Кристина Кормилицына / РИА Новости

Минюсту удалось вернуть в законотворческую повестку законопроект, который существенно изменит регулирование судебно-экспертной деятельности в России. Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму и принята в первом чтении в 2013 г., а в 2018 г. профильный комитет палаты по законодательству даже предлагал его отклонить, следует из думской базы. 30 июня правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенные ведомством поправки ко второму чтению (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Изменения коснутся закона «О судебно-экспертной деятельности». Предполагается, что Минюстом будет создан реестр частных и государственных экспертов, которые должны будут пройти аттестацию, а качество их заключений подлежит мониторингу и регулярной оценке, в том числе на основании поступивших обращений граждан.

Как рассказали «Ведомостям» в Минюсте, ключевая задача законопроекта – комплексное правовое регулирование судебно-экспертной деятельности. Министерство хочет в том числе установить квалификационные требования, порядок государственной аттестации и ответственности судебных экспертов. Таким образом, считают в Минюсте, будет возможно повысить качество судебных экспертиз и сохранить контроль за соблюдением стандартов и квалификационных требований при их проведении.

Обязательной сертификации подлежат методики, программы и приборы, которые будут применяться при судебной экспертизе. Детально этот процесс будет прописан в постановлении правительства.

Инициатива имеет как положительные, так и негативные аспекты, говорит партнер Enforce Law Company Станислав Голунов. Из плюсов – устранение пробела в регулировании деятельности частных экспертных организаций, поскольку текущая редакция закона регулирует лишь деятельность государственных судебных экспертных организаций. Более того, отмечает собеседник, новый вариант закона позволит сделать информацию об экспертах для суда и участников процесса более открытой и прозрачной и исключить споры о квалификации и опыте потенциальных экспертов.

Вместе с тем, заметил Голунов, ограничение доступа в профессию всегда приводит к увеличению стоимости судебной экспертизы, а следовательно, ограничивает ее доступность для участников процесса. Есть ряд судебных споров, продолжает эксперт, где для разрешения дела необходима нестандартная экспертиза, которая может проводиться учеными или узкими специалистами в определенной области. Экспертные же организации, как правило, создаются под типовые экспертизы – почерковедческие, оценочные, технические, пояснил он. Голунов приводит в пример свою компанию, которая представляет доверителя в ряде патентных судебных споров, предметом которых выступает специфичная технология производства химической продукции для нефтедобычи. Профильные экспертные организации по данному виду экспертизы отсутствуют, поэтому суды привлекают по таким делам в качестве экспертов ученых из ведущих научных организаций страны. Новое же правовое регулирование, по его мнению, фактически ограничит возможность проведения подобного рода экспертиз в научных организациях, поскольку для их допуска требуется прохождение дополнительных административных процедур. «С учетом ускоренного развития технологий государственное регулирование в данной области может отставать», – сказал он. Государственный контроль и надзор за экспертными организациями может стать инструментом дополнительного административного вмешательства в деятельность эксперта, особенно в спорах граждан и организаций с государственными органами, предупреждает Голунов.

Сейчас, напомнил управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов, экспертная деятельность в России не лицензируется, а аккредитация экспертных организаций является добровольной, что негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Создание реестра позволит обеспечить включение в него и дальнейшее осуществление деятельности только профессиональными экспертами и организациями, уверен адвокат.

Законопроект – плод многолетней работы экспертного сообщества, говорит вице-президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. Наиболее ценным он считает унификацию организационных правил и основ работы экспертов. Между тем обращает на себя внимание тот факт, что законодателю не удалось провести линию по обеспечению всесторонней независимости экспертов, поскольку экспертные учреждения остались в системе правоохранительных органов, подчеркнул собеседник. А это, считает Рубинштейн, напрямую влияет на результаты проводимых ими экспертных исследований.

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