Судебную экспертизу подведут под стандарты

Вместе с тем, заметил Голунов, ограничение доступа в профессию всегда приводит к увеличению стоимости судебной экспертизы, а следовательно, ограничивает ее доступность для участников процесса. Есть ряд судебных споров, продолжает эксперт, где для разрешения дела необходима нестандартная экспертиза, которая может проводиться учеными или узкими специалистами в определенной области. Экспертные же организации, как правило, создаются под типовые экспертизы – почерковедческие, оценочные, технические, пояснил он. Голунов приводит в пример свою компанию, которая представляет доверителя в ряде патентных судебных споров, предметом которых выступает специфичная технология производства химической продукции для нефтедобычи. Профильные экспертные организации по данному виду экспертизы отсутствуют, поэтому суды привлекают по таким делам в качестве экспертов ученых из ведущих научных организаций страны. Новое же правовое регулирование, по его мнению, фактически ограничит возможность проведения подобного рода экспертиз в научных организациях, поскольку для их допуска требуется прохождение дополнительных административных процедур. «С учетом ускоренного развития технологий государственное регулирование в данной области может отставать», – сказал он. Государственный контроль и надзор за экспертными организациями может стать инструментом дополнительного административного вмешательства в деятельность эксперта, особенно в спорах граждан и организаций с государственными органами, предупреждает Голунов.