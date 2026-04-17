Президент Словении: мы поддерживаем Украину, но разрыв диалога с РФ был ошибкой
Крупнейшей ошибкой европейских стран стал отказ от прямого диалога с Россией, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар на Анталийском дипломатическом форуме.
«Мы поддерживаем Украину, но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией. Сейчас США ведут переговоры, и Европа вынуждена просить, чтобы ее допустили к участию», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Пирц-Мусар также подчеркнула, что американцы вряд ли в первую очередь будут заботиться об интересах стран ЕС в ходе переговоров по украинскому урегулированию.
17 апреля премьер-министр Словакии Роберт Фицо также говорил, что ЕС не сможет ослабить Россию и ему нечего предложить для мирного урегулирования конфликта на Украине. Он раскритиковал позицию объединения, согласно которой страны поддерживают Киев, рассчитывая на ослабление России.