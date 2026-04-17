Фицо: стратегия поставить Россию на колени плохая и неработающая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз не сможет ослабить Россию и ему нечего предложить для мирного урегулирования конфликта на Украине. Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале словацкого правительства.

По его словам, ЕС продолжает поддерживать Киев, рассчитывая на ослабление России. Фицо раскритиковал такую стратегию.

«Есть какая-то стратегия – давайте поставим на колени Россию. Думаю, что это плохая и неработающая стратегия», – сказал он. Фицо привел в пример слова о том, что русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках, а не потому, что этого хочет от них кто-то другой.

16 апреля глава МИД Словакии Юрай Бланар заявлял, что Братислава готова блокировать новые санкции против России без гарантий по возобновлению поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Власти страны настаивают на «четком, прозрачном и поддающемся проверке» решении по этому вопросу. При этом Словакия не планирует препятствовать выделению европейского кредита Украине на сумму 90 млн евро.

Еще в марте Фицо допускал возможность блокировки 20-го пакета санкций ЕС против России. Он подчеркивал, что ЕС не должен ставить интересы Украины выше интересов государств – членов союза, таких как Словакия или Венгрия.

