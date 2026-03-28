Фицо: Словакия заблокирует новые санкции против РФ из-за ситуации с нефтью

Словакия не поддержит 20-й пакет санкций против РФ, если Еврокомиссия в вопросе нефти останется на стороне Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Если ЕК собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против РФ или нашей готовности пойти навстречу при быстром вступлении Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований», – сказал политик.

Если бы нефтепровод «Дружба» работал, то «не было бы никаких проблем с высокой ценой на топливо», подчеркнул Фицо.

16 марта Фицо заявил, что ЕС не должен ставить интересы Украины выше интересов государств – членов союза, таких как Словакия или Венгрия. Он также выразил недовольство тем, что Еврокомиссия не представила предложений по снижению цен на электроэнергию, несмотря на неоднократные просьбы премьер-министров и глав государств ЕС.

Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 февраля заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановили.

