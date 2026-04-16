Словакия будет блокировать санкции против РФ при отсутствии гарантий по «Дружбе»
Братислава готова блокировать новые санкции против России, если не получит гарантий по возобновлению поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает Denník N.
Словакия намерена получить «четкое, прозрачное и поддающееся проверке» заявление о возобновлении работы нефтепровода, следует из материала. При этом европейский кредит для Украины в размере 90 млн евро Словакия блокировать не планирует.
Как отметил Denník N, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «Дружба» может возобновить работу к концу апреля, но премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил слова Зеленского под сомнение.
О том, что Словакия может заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций, говорил Фицо в марте. Словацкий премьер утверждал, что если бы нефтепровод «Дружба» работал, то «не было бы никаких проблем с высокой ценой на топливо».
Нефтепровод «Дружба», как заявляла российская сторона, был поврежден в результате ударов в начале 2026 г. Это привело к остановке транзита в Венгрию и Словакию. Европейские власти заявляли, что угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию нет, так как обе страны обладают достаточными запасами.