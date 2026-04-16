Словакия будет блокировать санкции против РФ при отсутствии гарантий по «Дружбе»

Нефтепровод «Дружба», как заявляла российская сторона, был поврежден в результате ударов в начале 2026 г. Это привело к остановке транзита в Венгрию и Словакию. Европейские власти заявляли, что угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию нет, так как обе страны обладают достаточными запасами.