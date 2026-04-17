СМИ сообщили о дефиците еды на авианосцах США, развернутых на Ближнем Востоке
Развернутые на Ближнем Востоке корабли США столкнулись с нехваткой продовольствия, военнослужащие вынуждены экономить продукты и средства гигиены из-за невозможности пополнения запасов. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на источники. Проблема затронула, в частности, авианосец USS Abraham Lincoln и десантный корабль USS Tripoli.
Семьи военных сообщают, что отправленные посылки с продовольствием и предметами первой необходимости не доходят до адресатов. «У нас самая сильная армия в мире. Вы не должны испытывать нехватку еды и не должны оставаться без почты», – заявил один из родственников военнослужащих.
По словам одного из военных, на фоне ситуации «моральный дух будет на минимуме».
Как уточняет USA Today, десантный корабль USS Tripoli находится в море уже более месяца, выполняя задачи в рамках блокады иранских портов. На борту судна – около 3500 моряков и морских пехотинцев.
В апреле Press TV сообщало, что эсминцы ВМС США предприняли попытку пройти через Ормузский пролив, но были перехвачены иранскими силами и отступили. Во время противостояния американские корабли были «на грани уничтожения».