Над Россией ночью сбили более 250 украинских беспилотников
Над 17 регионами, а также над Черным и Азовским морями ночью российские силы ПВО уничтожили 258 БПЛА, сообщили в Минобороны.
Беспилотники сбивали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края и Крыма.
В Ленобласти в районе порта Высоцк из-за атаки дронов возник пожар, который сейчас ликвидируют. Пострадавших и других повреждений в области нет. Всего над регионом сбили 27 БПЛА за ночь.
В Новокуйбышевске Самарской области после падения БПЛА эвакуировали роддом, сообщили власти.