Политика

Над Россией ночью сбили более 250 украинских беспилотников

Ведомости

Над 17 регионами, а также над Черным и Азовским морями ночью российские силы ПВО уничтожили 258 БПЛА, сообщили в Минобороны.

Беспилотники сбивали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края и Крыма.

В Ленобласти в районе порта Высоцк из-за атаки дронов возник пожар, который сейчас ликвидируют. Пострадавших и других повреждений в области нет. Всего над регионом сбили 27 БПЛА за ночь.

В Новокуйбышевске Самарской области после падения БПЛА эвакуировали роддом, сообщили власти.

