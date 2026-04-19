Трамп прочтет отрывок из Библии на фоне конфликта с папой римским
Президент США Дональд Трамп примет участие в публичном чтении Библии из Овального кабинета в рамках недельной акции «Америка читает Библию». Об этом сообщает CNN.
Как сообщается в пресс-релизе организаторов, глава государства зачитает отрывок из 2-й книги Паралипоменон (7:11–22), включающий стих о смирении, молитве и исцелении земли. К мероприятию 21 апреля присоединятся госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.
Участие Трампа в чтении Библии происходит на фоне двух недавних религиозных скандалов. Трамп в Truth Social выступил с постом о папе римском. Он заявил, что не хочет, «чтобы папа считал допустимым наличие ядерного оружия у Ирана» и чтобы тот критиковал американского президента. Папа римский Лев XIV заявил, что не боится Трампа и его администрации, а все свои призывы остановить войну в Иране основывает на Евангелии.
Также Трамп опубликовал сгенерированное нейросетью изображение, где он предстает в образе Иисуса. Впоследствии он объяснил, что считал себя на этой картинке «врачом, который делает людей здоровее».
Как пишет CNN, администрация Трампа с момента его возвращения в Белый дом в 2025 г. последовательно размывает принцип отделения церкви от государства. Белый дом призвал американцев молиться не менее часа в неделю, на официальных правительственных страницах в соцсетях публикуются библейские стихи и христианская символика, а федеральные ведомства проводят молитвенные службы. Особую активность проявляет Хегсет, который регулярно цитирует Писание и ранее приглашал в военное ведомство пастора с призывом к христианской теократии.