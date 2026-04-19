Nikkei: в Японии из-за дефицита нафты растут цены на товары народного потребления
Японские производители столкнулись с повышением цен и сокращением выпуска продукции из-за нехватки нафты – нефтепродукта, используемого в производстве широкого спектра пластиков и товаров народного потребления – от ванн и пластиковых бутылок до стиральных порошков и средств для полоскания рта. Об этом пишет Nikkei.
Производители предупреждают, что без стабилизации поставок нафты дальнейшее удорожание неизбежно.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ранее заверила общественность, что страна располагает четырехмесячным запасом нафты. Однако участники рынка выражают сомнения в достаточности этих объемов на фоне растущего спроса и перебоев в логистике.
В марте агентство Kyodo сообщало, что на фоне угрозы перебоев с поставками, вызванной войной США и Израиля против Ирана, правительство Японии рассматривает возможность задействовать национальные нефтяные резервы.