Володин: в Европе пытаются переписать и исказить историю Второй мировой войны
В Европе пытаются переписать историю и исказить память о подвиге советского народа, написал в Max председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Пост был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Дата была установлена федеральным законом в 2025 г. – в год 80-летия Победы.
По словам Володина, на оккупированных территориях жертвами фашистов стали более 13,5 млн мирных граждан СССР. Полностью или частично было разрушено 1710 городов и поселков, а также свыше 70 000 сел и деревень. Парламентарий подчеркнул, что сегодня в Европе, которой «не было бы, если не подвиг и самоотверженность советского солдата», глумятся над могилами и разрушают мемориалы советским воинам, освобождавшим европейские народы.
Как отметил Володин, с 2022 по 2025 г. зафиксировано не менее 300 таких случаев в странах Евросоюза, включая Польшу, Германию, Чехию, Грецию, Прибалтику и другие государства. По данным фактам возбуждено 164 уголовных дела. «Наш святой долг – защитить память о тех, благодаря кому мы сегодня живем и строим будущее», – подчеркнул председатель Госдумы.
В марте 2026 г. Госдума приняла федеральный закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, а также за повреждение или осквернение захоронений его жертв. Володин заявил, что виновные будут привлечены к ответственности даже за преступления, совершенные за пределами России.