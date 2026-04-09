Главная / Общество /

Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий отрицание геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны или его одобрение. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Законопроект предусматривает ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также за отрицание факта геноцида и оскорбление памяти погибших.

24 марта его приняла Госдума во втором и третьем чтениях.

Понятие «геноцид советского народа» закрепил одноименный закон, вступивший в силу с 1 января 2026 г. Согласно ему, геноцидом признаются «действия нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР».

