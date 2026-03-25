За отрицание геноцида советского народа будет грозить уголовная ответственность

Уголовная ответственность также будет грозить за уничтожение, повреждение или осквернение памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений, которые увековечивают память жертв геноцида советского народа. Нарушителей будут наказывать штрафом в размере 2–5 млн руб. или в размере дохода за период до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на такой же срок. Наказание распространяется на уничтожение, повреждение или осквернение объектов как в России, так и за ее пределами.