За отрицание геноцида советского народа будет грозить уголовная ответственность

За отрицание геноцида советского народа будет грозить уголовная ответственностьИзменения положат конец обсуждениям этого понятия в России, считают эксперты
За уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа будет грозить уголовная ответственность. Такие поправки в законодательство приняли депутаты Госдумы. Среди авторов изменений – зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко и председатель комитета по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский (оба из «Единой России»).
Понятие «геноцид советского народа» закрепил одноименный закон, вступивший в силу с 1 января 2026 г. Согласно ему, геноцидом признаются «действия нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР».
Уголовная ответственность также будет грозить за уничтожение, повреждение или осквернение памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений, которые увековечивают память жертв геноцида советского народа. Нарушителей будут наказывать штрафом в размере 2–5 млн руб. или в размере дохода за период до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на такой же срок. Наказание распространяется на уничтожение, повреждение или осквернение объектов как в России, так и за ее пределами.
Помимо этого изменения определили ответственность за отрицание факта геноцида советского народа или его одобрение. Они будут наказываться штрафом до 3 млн руб. или в размере дохода за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
Распространение сведений, выражающих явное неуважение к жертвам геноцида советского народа, будет наказываться штрафом до 3 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет. В зависимости от тяжести преступления нарушителю могут назначить обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или лишение свободы на такой же срок.
Занко сообщила, что ей поступают вопросы о том, можно ли случайно стать фигурантом уголовного дела по упомянутым составам – например, за научное исследование или мнение. По ее словам, норма сформулирована так, что должен быть прямой умысел, т. е. человек должен осознанно и публично распространять информацию. «Шаг за шагом мы создаем прочную правовую основу, чтобы память о миллионах пострадавших была увековечена навсегда», – отметила она.
Принятые изменения усилят правовое регулирование сферы исторической памяти, говорит кандидат политических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Летняков. По его словам, власти уже несколько лет продвигают нарратив о геноциде советского народа. «Недавно было принято решение о создании музея, посвященного этому событию, на месте Музея ГУЛАГа», – напомнил Летняков. Принятый закон положит конец дискуссиям о понятии «геноцид советского народа» внутри России, считает он.
Изменения важны потому, что они криминализируют выражение иных точек зрения по факту геноцида, говорит политолог Алексей Макаркин. По его словам, принятие комплекса документов, касающегося отрицания геноцида, – это еще и сигнал Европе о том, что отношения не будут такими, как раньше. «Даже если украинский кризис со временем будет преодолен, тема геноцида будет стоять между Россией и Европой», – сказал он. Макаркин также предположил, что РФ в дальнейшем может потребовать признания факта геноцида, в первую очередь от Германии.
В случае изменений, связанных с мемориальными объектами, возникают сложности с привлечением к уголовной ответственности лиц, которые находятся не в РФ и чаще всего являются иностранными гражданами, говорит вице-президент Федеральной палаты адвокатов Олег Баулин. Преступник должен быть экстрадирован и привлечен к уголовной ответственности в России. Произойдет экстрадиция или нет – зависит от норм международных договоров между РФ и другими странами, пояснил он. Баулин добавил, что уголовные наказания могут быть реализованы, когда правонарушители, например, окажутся на территории государств, которые смогут их экстрадировать.