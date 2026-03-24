Госдума приняла закон о запрете отрицания геноцида советского народа
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа. Это следует из думской базы.
Поправки предлагается внести в статьи 243.4 и 354.1 УК РФ. Законопроект предусматривает ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также за отрицание факта геноцида и оскорбление памяти погибших. Законопроект был принят нижней палатой парламента в первом чтении 26 февраля.
16 декабря 2025 г. Госдума приняла закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа. Памятная дата установлена на 19 апреля. В пояснительной записке подчеркивалось, что ее введение необходимо «для противодействия фальсификации истории».