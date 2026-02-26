Дума одобрила в первом чтении наказание за отрицание геноцида советского народа
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа и оскорбление памяти его жертв, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Поправки предлагается внести в статьи 243.4 и 354.1 УК РФ. Законопроект предусматривает ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также за отрицание факта геноцида и оскорбление памяти погибших.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что важно защитить память о советских гражданах, погибших от рук фашистских палачей. Он напомнил о более 13 млн невинных жертв, среди которых женщины, дети и старики. «Мы не позволим современным последователям нацистов забыть о совершенном гитлеровцами геноциде. Не допустим его повторения», – пояснил он.
Володин отметил, что противодействие фальсификации истории и защита правды о событиях Великой Отечественной войны остаются одним из ключевых направлений работы депутатов. С 2014 г. Госдума приняла уже 19 федеральных законов, которые направлены на сохранение исторической памяти.
16 декабря нижняя палата парламента приняла закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа. Памятная дата установлена на 19 апреля. В пояснительной записке подчеркивалось, что ее введение необходимо «для противодействия фальсификации истории».