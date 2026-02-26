Дума одобрила в первом чтении наказание за отрицание геноцида советского народа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что важно защитить память о советских гражданах, погибших от рук фашистских палачей. Он напомнил о более 13 млн невинных жертв, среди которых женщины, дети и старики. «Мы не позволим современным последователям нацистов забыть о совершенном гитлеровцами геноциде. Не допустим его повторения», – пояснил он.