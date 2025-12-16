Газета
Главная / Общество /

ГД приняла закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа

Ведомости

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон, устанавливающий в России новую памятную дату – 19 апреля, День памяти жертв геноцида советского народа. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект внесли депутаты от «Единой России» во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В пояснительной записке к документу указывалось, что увековечение памятной даты будет иметь важное значение «для противодействия фальсификации истории».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение поддержали все парламентские фракции. «Наш долг – сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. И не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа», – подчеркивал спикер парламента при обсуждении законопроекта.

По словам Володина, жертвами немецко-фашистской оккупации стали более 13 млн мирных жителей СССР. Он отмечал, что мирные люди были убиты, сожжены заживо и замучены в концлагерях. «Ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, которые выпали на долю советского народа», – подчеркнул спикер ГД.

Дата 19 апреля связана с изданием в 1943 г. указа Президиума Верховного совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». В этом документе впервые на государственном уровне зафиксировали факты целенаправленной и масштабной политики уничтожения мирного населения на оккупированных территориях.

