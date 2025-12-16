ГД приняла закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа

Дата 19 апреля связана с изданием в 1943 г. указа Президиума Верховного совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». В этом документе впервые на государственном уровне зафиксировали факты целенаправленной и масштабной политики уничтожения мирного населения на оккупированных территориях.