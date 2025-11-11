Госдума утвердила новую памятную дату – День штурма и взятия Кенигсберга
Госдума приняла закон об установлении в России новой памятной даты – 9 апреля, Дня героического штурма и взятия Кенигсберга. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Изменения внесены в ст. 11 закона «О днях воинской славы и памятных датах России». В Госдуме подчеркнули, что штурм и взятие Кенигсберга 9 апреля 1945 г. стали поворотным моментом Восточно-Прусской операции и одним из ключевых событий завершающего этапа Великой Отечественной войны.
Авторы инициативы отмечали, что установление нового дня воинской славы будет способствовать сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи и преодолению исторической оторванности Калининградской области от основной территории страны.
Законопроект внесла в Госдуму 17 июня группа сенаторов во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко.
Кенигсберг, основанный в XIII в., представлял собой мощную крепость с тремя линиями обороны, 15 фортами, траншеями, минными полями и бастионами. Его взятие открыло советским войскам путь к Балтийскому морю и лишило Германию последнего опорного пункта в Восточной Пруссии.
Как писали «Ведомости», подготовка к операции заняла более месяца. Войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Александра Василевского применили опыт Сталинграда, сформировав большое количество штурмовых отрядов и групп.