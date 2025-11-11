Газета
Главная / Общество /

Госдума утвердила новую памятную дату – День штурма и взятия Кенигсберга

Ведомости

Госдума приняла закон об установлении в России новой памятной даты – 9 апреля, Дня героического штурма и взятия Кенигсберга. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

Изменения внесены в ст. 11 закона «О днях воинской славы и памятных датах России». В Госдуме подчеркнули, что штурм и взятие Кенигсберга 9 апреля 1945 г. стали поворотным моментом Восточно-Прусской операции и одним из ключевых событий завершающего этапа Великой Отечественной войны.

Авторы инициативы отмечали, что установление нового дня воинской славы будет способствовать сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи и преодолению исторической оторванности Калининградской области от основной территории страны.

Штурм Кенигсберга: почему город-крепость пал за четыре дня
Продолжавшаяся с 6 по 9 апреля 1945 г. Кенигсбергская операция стала одной из ключевых битв завершающего этапа Великой Отечественной войны. Овладение столицей Восточной Пруссии, которая являлась мощным укрепрайоном нацистской Германии, позволило Советскому Союзу окончательно переломить ход боевых действий на северном направлении и приблизить падение Берлина. Как советские войска штурмовали Кенигсберг – в галерее «Ведомостей».
1  / 10

Продолжавшаяся с 6 по 9 апреля 1945 г. Кенигсбергская операция стала одной из ключевых битв завершающего этапа Великой Отечественной войны. Овладение столицей Восточной Пруссии, которая являлась мощным укрепрайоном нацистской Германии, позволило Советскому Союзу окончательно переломить ход боевых действий на северном направлении и приблизить падение Берлина. Как советские войска штурмовали Кенигсберг – в галерее «Ведомостей». / ТАСС

Законопроект внесла в Госдуму 17 июня группа сенаторов во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко.

Кенигсберг, основанный в XIII в., представлял собой мощную крепость с тремя линиями обороны, 15 фортами, траншеями, минными полями и бастионами. Его взятие открыло советским войскам путь к Балтийскому морю и лишило Германию последнего опорного пункта в Восточной Пруссии.

Как писали «Ведомости», подготовка к операции заняла более месяца. Войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Александра Василевского применили опыт Сталинграда, сформировав большое количество штурмовых отрядов и групп.

