Госдума утвердила новую памятную дату – День штурма и взятия Кенигсберга

Продолжавшаяся с 6 по 9 апреля 1945 г. Кенигсбергская операция стала одной из ключевых битв завершающего этапа Великой Отечественной войны. Овладение столицей Восточной Пруссии, которая являлась мощным укрепрайоном нацистской Германии, позволило Советскому Союзу окончательно переломить ход боевых действий на северном направлении и приблизить падение Берлина. Как советские войска штурмовали Кенигсберг – в галерее «Ведомостей». / ТАСС